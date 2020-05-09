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İtalyan basını: Kenya'da kaçırılan İtalyan gönüllünün kurtarılmasında Türkiye rol oynadı

Kenya'da 2018'de kaçırılan 25 yaşındaki İtalyan gönüllü Silvia Romano'nun kurtarıldığı açıklandı. İtalyan basınına göre Romano'nun kurtarılmasında Türkiye ve Somali hükümetleri de rol oynadı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 22:11
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İtalyan basını: Kenya'da kaçırılan İtalyan gönüllünün kurtarılmasında Türkiye rol oynadı

Silvia Romano, Afrika'daki çocuklara yardım amaçlı "Africa Milele" isimli bir dernek için Kenya'nın Chakama köyünde çalışırken 20 Kasım 2018'de kaçırılmıştı. Romano'nun Somali'de, El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu akşam yaptığı açıklamada "Silvia Romano kurtarıldı! Dış istihbarat servislerinin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Silvia, seni İtalya'ya bekliyoruz!" dedi.

Ansa Haber Ajansı, Romano'nun kurtarılması operasyonunda İtalyan dış istihbarat servisi Aise'nin, Türk ve Somalili istihbarat servisleriyle işbirliği içinde çalıştığını belirtti. Ajans, kurtarma operasyonunun dün gece yapıldığını yazdı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medyada yayımladığı mesajda "Size iyi bir haber vermek istiyorum. Silvia Romano özgür" ifadelerini kullandı.

Di Maio, İtalyan istihbarat servisleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra "bunun için çalışan herkese" teşekkür etti.

Halen Somali'nin başkenti Mogadişu'da "uluslararası güçlere ait güvenli bir tesiste" olduğu belirtilen Romano'nun yarın öğleden sonra İtalya'ya ulaşması bekleniyor.

İtalyan basınına göre, Silvia Romano'nun kurtarılmasının ardından ilk sözleri "Güçlü kaldım ve direndim. İyiyim, İtalya'ya dönmek için sabırsızlanıyorum" oldu.

Son Güncelleme: 09.05.2020 22:15
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