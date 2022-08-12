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İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince olanlar oldu!

Adana'da bir adam, izlediği erotik filmdeki kadının sesini, karısına benzetti. Bunun üzerine de kadın, kocasına sinirlenip yatakları ayırdı ve boşanma davası açtı. Bölge mahkemesi, iki tarafın da eşit kusurlu olduğuna karar vererek çifti boşadı. Yaşanan süreç sonrası kadın Yargıtaya başvururken yüksek mahkeme, verilen kararı bozdu ve dikkat çeken bir karara imza attı.

12 Ağustos 2022 Cuma 11:51
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İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince olanlar oldu!


Adana'daki bir boşanma davasında Yargıtaydan dikkat çeken bir karar geldi. Y.A. isimli koca, izlediği bir erotik filmdeki kadının sesini, eşi E.A.'ya benzetti. Bunun üzerine sinirlenen kadın, hakaret ve beddualar etti, yatakları ayırdı ve boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, iki tarafın da eşit kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi. Kadın, kararı Yargıtaya taşırken, 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı...

HAKARET VE BEDDUA EDİP YATAĞI AYIRDI

Dava dosyasındaki detaylara göre; Adana'da yaşayan Y.A, eşi E.A.'nin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırdı.

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YEREL MAHKEME İKİ TARAFI EŞİT KUSURLU BULDU

Kadının açtığı boşanma davası sonrasında, yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı. Sabah'ta yer alan habere göre Bölge Adliye Mahkemesi eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitesindeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakeret ve beddua edip ve yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

Karı-kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verilmesinin ardından kadın E.A, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı.

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"KADININ DAVRANIŞI, KOCASINA TEPKİ NİTELİĞİNDE"

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı kadına, "Yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı" kusurunun yüklendiğini belirten hukuk dairesi, bunun ispatlanamadığını, erkeğin eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlaması üzerine yaşanan tartışma neticesinde yatakların ayrıldığını, kadının bu davranışının eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında "kadına yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru bulunmamıştır.

"ERKEK AĞIR KUSURLU"

Tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kabul edilen ve gerçekleşen kusur durumlarına göre, eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek eşine hakaret ve beddua eden kadına nazaran ağır kusurludur.

Bölge adliye mahkemesince tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru bulunmamıştır" denilerek karar bozuldu.

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