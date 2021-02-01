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İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir Karaburun açıklarında Türkiye saatiyle 23.46'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:16
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İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı Türkiye saatiyle 23.46'da ve 6,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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