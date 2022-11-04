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İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: 1 can kaybı

AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Panik sebebiyle 64 kişi yaralandı. Biri ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada ise hasar var.

04 Kasım 2022 Cuma 11:42
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İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: 1 can kaybı



İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.

BAKAN KOCA: 64 KİŞİ ETKİLENDİ

Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi. 

KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sonrasında yapılan açıklamada deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Deprem bölgesine giden Bakan Soylu, 3 kişinin balkondan atladığı için yaralandığı söyledi. Soylu bir kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti. 

Soylu 20 kadar binada çatlak olduğunu söyledi. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.

80 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

4,9'luk depremin ardından büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi.

TUNÇ SOYER: İLK TESPİTLERE GÖRE ÇOK BÜYÜK BİR HASAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" dedi.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI İHBARI YOK

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.

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