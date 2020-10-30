İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ
Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.
Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İZMİR VE ANKARA VALİLERİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.