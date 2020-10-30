Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi. Saat 14.51'deki deprem 15 saniye sürdü. İşte depremden ilk kareler...

30 Ekim 2020 Cuma 14:29
1229 Okunma
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 2
Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 3

İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 4

DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 5
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi.
Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 6

İZMİR VE ANKARA VALİLERİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 7
Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 8
Son Deprem: İzmir'deki 6.6'lık depremden kareler - 9
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 6 can kaybı, 202 yaralı
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 6 can kaybı, 202 yaralı
İzmir Valisi: 70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık
İzmir Valisi: 70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık
Bakan Koca: Ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti
Bakan Koca: Ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim