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İzmir'de can kaybı 79'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 09:25
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İzmir'de can kaybı 79'a yükseldi

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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