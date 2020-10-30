Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

İzmir'de deprem sonrası deniz suları yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6'lık depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

30 Ekim 2020 Cuma 15:04
1628 Okunma
İzmir'de deprem sonrası deniz suları yükseldi

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem sonrası, İzmir kent merkezinin üzerinde toz bulutu oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

İzmir'de deprem sonrası deniz taştı. Görüntülerde deniz sularının ilçe merkezine doğru yöneldiği görüldü.

Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Bazı işyerlerinin masaları su içinde kaldı.

İzmir Valisi TRT Haber'de açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kentteki binalarda kısmi çatlaklar olduğunu, kriz merkezi oluşturularak araştırmalara başlandığını bildirdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan İzmir Valisi Köşger, Bayraklı ve Bornava ilçelerinde yıkıntılar olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum: 5 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ege Denizi'nde İzmirimizin Seferihisar sınırları içerisinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem çerçevesinde Bornova Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Tüm bakanlıklarımız İzmir ilimize ilçelerimize yönlendirilmiş durumdadır. İnşallah tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 6 can kaybı, 202 yaralı
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 6 can kaybı, 202 yaralı
İzmir Valisi: 70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık
İzmir Valisi: 70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık
Bakan Koca: Ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti
Bakan Koca: Ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim