İzmir'de deprem sonrası deniz suları yükseldi

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem sonrası, İzmir kent merkezinin üzerinde toz bulutu oluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

İzmir'de deprem sonrası deniz taştı. Görüntülerde deniz sularının ilçe merkezine doğru yöneldiği görüldü.

Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Bazı işyerlerinin masaları su içinde kaldı.

İzmir Valisi TRT Haber'de açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kentteki binalarda kısmi çatlaklar olduğunu, kriz merkezi oluşturularak araştırmalara başlandığını bildirdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan İzmir Valisi Köşger, Bayraklı ve Bornava ilçelerinde yıkıntılar olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum: 5 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ege Denizi'nde İzmirimizin Seferihisar sınırları içerisinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem çerçevesinde Bornova Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Tüm bakanlıklarımız İzmir ilimize ilçelerimize yönlendirilmiş durumdadır. İnşallah tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız." diye konuştu.