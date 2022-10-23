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İzmir'de endişelendiren görüntü!

İzmir'de Karşıyaka ilçesi Bostanlı ve Mavişehir sahilleri ile İnciraltı sahilinde sıklıkla karşılaşılan deniz marulları, yine ortaya çıktı. Su yüzeyinin üzerini kaplayan deniz marulları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marulu ve müsilaj arasındaki farkın az olduğunu ifade ederek, Körfez'e akan derelerin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

23 Ekim 2022 Pazar 20:05
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İzmir'de endişelendiren görüntü!



İzmir'de son yıllarda sıkça görülen deniz marulları, Bostanlı, Mavişehir ile İnciraltı sahillerinde yeniden görüldü, deniz suyu yeşile büründü. Deniz marulları ile müsilaj arasında çok fark olmadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Körfezi'ne fabrikalardan atık taşıyan dereler temizlenmedikçe, bu deniz marulları böyle devam edecektir" dedi.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı ve Mavişehir sahilleri ile İnciraltı sahilinde sıklıkla karşılaşılan deniz marulları, yine boy gösterdi. Bostanlı ve Mavişehir'de deniz marulları nedeniyle denizin rengi yeşile büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. Öte yandan Mavişehir'de, deniz marullarının içerisinde kano yapanlar dikkati çekti.

"MÜSİLAJ İLE ARASINDA ÇOK FARK YOK"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marullarının aslında bir plankton patlaması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Müsilaj da bir plankton patlamasıdır; bunların arasında çok da bir fark yoktur. Müsilaj dediğimiz olay, kusmuktur. Marmara'da patlayan planktonların, her 1 litre deniz suyunda 1 milyon organizma yaşar. Ancak sıcaklığın artmasıyla beraber bunların sayıları, nisan, ekim ve kasım aylarında bir anda 2 milyona çıkar. Böyle olduğu zaman ortamdaki oksijen yetmez ve ölürler. Müsilaj deyince sanki farklı bir şeymiş gibi algılanıyor, deniz maruluyla aralarında çok fark yok. Hepsinin sebebi tektir; deniz kirliliği. Arıtmaların kesinlikle çalışması lazım, gerekirse de enerjileri sübvanse edilecek" dedi.

"DERELERİN TEMİZLENMESİ ŞART"

Prof. Dr. Yaşar, plankton patlamalarının farklı renk ve şekillerde olabileceklerini anlatarak, "Bu sorunun çözülmesi isteniyorsa, önce bilime inanılması lazım. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin tutumunun bu yönde olduğunu söyleyemeyiz. Bunun sebebi; kirliliktir. Arap ve Bornova Deresi gibi; İzmir Körfezi'ne fabrikalardan atık taşıyan dereler temizlenmedikçe, bu deniz marulları böyle devam edecektir. Bu şuna benzer, tarlaya fazla gübre verirseniz, o tarlayı yakarsınız. Buradaki olay bu. Körfezimiz balıkçılık açısından oldukça zengin, suyun içerisindeki popülasyon oldukça yoğun. Bu nedenle sudaki oksijen miktarı, mevcut su altı ekosisteminin ihtiyacını karşılamadığında, deniz marulu gibi, müsilaj gibi plankton patlamaları görülüyor" diye konuştu. 

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