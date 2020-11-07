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İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi sürüyor

İzmir'deki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan birçok evcil hayvan da çıkarıldı. Kurtarılan 14 kedinin tedavisi devam ediyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:27
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İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi sürüyor

İzmir'deki depremde ilki 75, sonuncusu 102 saat sonra kurtarılan kediler, enkazdan çıkarıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale ekiplerinin nakil araçlarıyla Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniğine getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan, kedilerin birçoğunun durumunun iyiye gittiğini ve ortopedik sıkıntılarının olmadığını söyledi.

Enkazdan kurtarılanların yanı sıra enkaz çevrelerinden alıp tedavi ettikleri kedilerin de olduğunu anlatan Ziyan, şöyle konuştu:

Sahibi çıkmayanlar sahiplendirilecek

"Kedilerin sahiplenilmesi konusunda, sağ olsun İzmirliler büyük bir duyarlılık gösterdi. Tedavileri tamamladıktan sonra sahipleri tarafından belli bir süre içinde alınmayan kedilerin, başvuran kişilerle irtibata geçerek sahiplendirilmesini sağlayacağız" dedi.

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