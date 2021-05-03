Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

İzmir'de şehrin göbeğinde rezalet!

İzmir'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darbedip sosyal medyalarında paylaştı. Küçük kızlar hastaneden darp raporu alırken, saldırgan 2 kızın ise sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yaparak, fenomen olmaya çalıştıkları öne sürüldü.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:43
234 Okunma
İzmir'de şehrin göbeğinde rezalet!

29 Nisan Perşembe günü oruçlu olan İ.E. ve H.K, iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük 2 kız yaklaştı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ! 

Gelen kızlar iddiaya göre, 'Ne bakıyorsunuz?' diyerek kendilerine saldırdı. Bu sırada saldırgan 2 kızla birlikte olduğu öne sürülen 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saldırganların çektirdikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

10 DAKİKA SÜREN KAVGA 

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan 2 kız uzaklaşıp, gözden kayboldu.

İ.E. ve H.K., hastaneden darp raporu alınırken, aileleri de saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı.

Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürülürken, yaşanan son olaydan sonra hesaplarını kapattıkları belirtildi.

Konak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nin olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 25 bin 980 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 25 bin 980 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'de PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Altun: "Kıbrıs'ta Tek Çözüm Eşit Ve Egemen İki Devletin Varlığıdır"
Altun: "Kıbrıs'ta Tek Çözüm Eşit Ve Egemen İki Devletin Varlığıdır"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim