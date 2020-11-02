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İzmir'deki deprem'de can kaybı 83'e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini, 962 kişinin de yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını söyledi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 10:04
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İzmir'deki deprem'de can kaybı 83'e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık." dedi.

Kurum, "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var." ifadelerini kullandı.

"Konteyner kent kurulum sürecini başlattık"

Bakan Kurum, "Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz." şeklinde konuştu.

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