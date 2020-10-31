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İzmir'deki depremde 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 01:04
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İzmir'deki depremde 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.  

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