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İzmir'deki depremde yaralı sayısı 896'ya yükseldi

TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 896'ya yükseldiğini açıkladı.

01 Kasım 2020 Pazar 02:16
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İzmir'deki depremde yaralı sayısı 896'ya yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 01.30 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 712 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 39 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, Yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 01.11.2020 03:18
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