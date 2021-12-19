İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük!

İKınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 45 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.