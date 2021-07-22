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İzmir sallanmaya devam ediyor: Son 1 saatte 47 deprem

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AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 14:54
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İzmir sallanmaya devam ediyor: Son 1 saatte 47 deprem

AFAD tarafından Ege Denizi’ndeki hareketlilik ile ilgili yapılan açıklamada 1 saatte 47 adet deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında, saat 04.20’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Karaburun’a uzaklığının 40.94 kilometre olarak ölçüldüğü açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi.

Yapılan açıklamada, “Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet, son 1 haftada 122 adet, son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

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