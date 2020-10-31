İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 20 can kaybı, 786 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı.

Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar'da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

AFAD 1'i boğulma olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 786 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yıkılan ve hasar gören 4 binada çalışamalar tamamlandı, 13 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 244 artçı sarsıntı meydana geldi.