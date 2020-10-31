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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 26 can kaybı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:55
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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 26 can kaybı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakan Koca, depremin ardından 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Koca, "381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

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