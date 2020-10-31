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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 35 can kaybı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:32
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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 35 can kaybı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak 35 can kaybı olduğunu açıkladı. 

Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 39 artçı olmak üzere, toplam 575 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

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