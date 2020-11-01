Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Flaş Haber
929 test, 1 pozitif vaka!
Kapat

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 62 can kaybı, 940 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 62'ye yükseldi.

01 Kasım 2020 Pazar 17:27
631 Okunma
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 62 can kaybı, 940 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 62'ye yükseldi.

Yaralı 940 vatandaştan 218'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.

Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 74 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de 74 kişi daha hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz'a veda
Mesut Yılmaz'a veda
İzmir'deki depremde yaralı sayısı 896'ya yükseldi
İzmir'deki depremde yaralı sayısı 896'ya yükseldi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim