İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 62 can kaybı, 940 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 62'ye yükseldi.
Yaralı 940 vatandaştan 218'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.
Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 62'ye yükseldi.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 62'ye yükseldi.
Yaralı 940 vatandaştan 218'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.
Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor.