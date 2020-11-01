İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 69 can kaybı, 949 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 69'a yükseldi.
Yaralı 949 vatandaştan 220'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.
Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 69'a yükseldi.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 69'a yükseldi.
Yaralı 949 vatandaştan 220'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.
Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor.