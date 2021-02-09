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İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

09 Şubat 2021 Salı 09:45
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İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.  

Sarsıntının Urla'ya 53 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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