Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Urla'ya 53 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
09 Şubat 2021 Salı 09:45
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Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.