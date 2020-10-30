İzmir Valisi: 70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık

İzmir Valisi Selim Köşger, akşam saatlerinde depremle ilgili son durumu paylaştı.

Köşger, "İzmir'de 4 bina tamamen yıkıldı. 10'un üzerinde bina yan yatmış durumda. Gerekli tedbirler alındı. Şu an için kan anonsu vs. ihtiyacı yok. İlerleyen vakitlerde olursa duyururuz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz yere trafiğe çıkarak yolları tıkamasınlar. Panik yapmadan sakin olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Çevre güvenliği alındı ekiplerimiz tüm binalara ulaştı. Ağır hasarlı binalarımız var. Bütün binalara AFAD ekipleri ulaştı çalışmaya başladılar. Gereken tüm tedbirleri aldık. Zaruri ihtiyacı olmayan vatandaşlarımız dışarı çıkmasınlar. Ekiplerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için vatandaşlarımız uygun yerlerde beklesin. Şu ana kadar 70 civarında vatandaşımızı enkazlardan çıkardık." diye konuştu.

12 binada çalışmalar sürüyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, 4 kişinin hayatını kaybettiği 152 kişinin de yaralandığı kaydedildi.