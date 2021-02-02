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İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir'de sağanağın neden olduğu selde 2 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'de kent merkezine son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı.

02 Şubat 2021 Salı 17:41
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İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

Kentte, dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetlenen sağanağın yol açtığı zarar büyüyor. Menderes İlçesi'ne giden otomobil, Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında sele kapıldı. Araçtaki Kaan Soydan'ın cenazesi 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Aynı araçtaki kayınpederi 65 yaşındaki Hıdır Öztürk'ün de cansız bedenine ulaşıldı.

Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Akçaköy, Dereköy, Küner, Develi ve Altıntepe mahallerinde dere taşması sebebiyle bazı evler tahliye edildi.

Sel, toprağı sanayi sitesine sürükledi

Balçova ilçesinde ise yağmur suları, yamaçtaki toprakları sanayi sitesine kadar sürükledi. Selin sürüklediği toprak, bir sitedeki iş yerlerine kadar ulaştı, yollar kapandı. Sitedeki bazı araçlar da çamura saplandı.

Ayrıca kuvvetli yağış, Çetin Emeç Mahallesi Yahya Deresi'nde taşkına yol açtı.
Balçova Belediyesi dere taşması ve dağdan gelen yağmur suları nedeniyle iki mahallede sorun yaşandığını, 50 civarında ev ve iş yeri ile 40 araçta hasar meydana geldiğini duyurdu.

Deniz ve ulaşımdaki son durum

Denize akan sel nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Körfezin iki yakasını bağlayan Altınyol'un Turan mevkisinde, Karşıyaka'dan Konak yönüne ulaşım, su baskını nedeniyle sağlanamıyor.

İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi'nin su basması nedeniyle ulaşıma kapanan kısımlarında, suyun çekilmesiyle trafik akışı yeniden başladı.
Trafik akışının sağlanması için emniyet ve belediye ekipleri kentin çeşitli noktalarında önlemler aldı.

Metrekareye 142 kilogram yağış düştü

İzmir'de kent merkezine son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son 14 saatte İzmir'in merkezinde metrekareye 142, Bayraklı'da 129, Balçova'da 109, Menderes'te 103, Bornova'da 87, Buca'da 81, Kemalpaşa'da 65 kilogram yağış düştü.

İzmir'de kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bilgisini veren meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TRT haber yayınında kentte etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları ile ilgili son durumu anlattı. 

Köşger, İzmir'de 1995'ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi.

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, kent genelinde 775 su baskını ve 20 araçta da mahsur kalanların olduğuna yönelik ihbar aldıklarını ve hepsine ulaştıklarını sözlerine ekledi.  

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