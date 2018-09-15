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Jandarma sınavına girdi, organlarının yerinin ters olduğunu öğrendi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşayan Mehmet Köroğlu (27), jandarma uzman erbaşlık sınavında sağlık raporunu almak için gittiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:12
Jandarma sınavına girdi, organlarının yerinin ters olduğunu öğrendi

Andırın’da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Mehmet Köroğlu, çok sevdiği askerlik hayalini gerçekleştirmek için nisan ayında jandarma uzman erbaşlık için başvuru yaptı. Adana’da girdiği tüm sınavları kazanan Köroğlu, sağlık raporu alması için Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede ultrasona giren Köroğlu’nun tıptaki karşılığı ‘Situs inversus totalis incidence’ olan organlarının ters olduğu ortaya çıktı. Kalbi sağ tarafta olan ve diğer iç organları da normal insanlara göre ters yerde olan Mehmet Köroğlu, bu nedenle jandarma uzman erbaşlığı alınmadı.

‘ŞU AN KALBİN ATMIYOR’

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi. Köroğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında ‘Şu an kalbin atmıyor’ dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi. Bunun, uzmanlık için engel olduğunu söylediler ve bir hayalim yıkılmış oldu. Bir şekilde askeriyeye girip o üniformayı giymek istiyordum üzerime ama bunu elde edemedim.”

Kaynak: Sputniknews

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JandarmaHaberKKTCKıbrıs
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