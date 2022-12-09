Jigololuk hayali suya düştü

Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki M. K., sosyal medyada bir jigololuk başvurusuna rastladı ve formu doldurdu. Daha sonra bir telefon aldı. Telefonda kayıt işlemleri için kendisinden bir miktar para istendi. M. K. istenen parayı banka hesabına yatırdı ve ne olduysa bundan sonra oldu. Hayalleri yıkılan M. K., 74 bin Türk Lirasından olduğuyla kaldı. Böylece sosyal medyadaki sahtekârlık ortaya çıktı. İşte detayları...