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Jigololuk hayali suya düştü

Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki M. K., sosyal medyada bir jigololuk başvurusuna rastladı ve formu doldurdu. Daha sonra bir telefon aldı. Telefonda kayıt işlemleri için kendisinden bir miktar para istendi. M. K. istenen parayı banka hesabına yatırdı ve ne olduysa bundan sonra oldu. Hayalleri yıkılan M. K., 74 bin Türk Lirasından olduğuyla kaldı. Böylece sosyal medyadaki sahtekârlık ortaya çıktı. İşte detayları...

09 Aralık 2022 Cuma 14:00
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Jigololuk hayali suya düştü



Sosyal medyada gördüğü linke tıklayınca jigolo olacağını umdu. 57 yaşındaki M. K. 74 bin TL'yi yatırdıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Kendisini arayan kişiyle iletişim bir anda kesilince M. K. soluğu polis merkezinde aldı...

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

PARA GİTTİ, İLETİŞİM BİTTİ

Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
JigololukJigoloTuzak
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