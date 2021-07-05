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Jigololuk vaadiyle yaklaşık 100 bin kişiyi dolandırdılar

Jigololuk vaadiyle yaklaşık 100 bin kişiyi dolandıran çeteye siber polislerin gerçekleştirdiği operasyonla birlikte, çetenin dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıktı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:43
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Jigololuk vaadiyle yaklaşık 100 bin kişiyi dolandırdılar

Jigolo yapma vaadiyle 100 bine yakın kişiyi dolandıran, bazı mağdurlara şantaj yapan ve İstanbul Siber Polisleri'nin operasyonuyla çökertilen çetenin bir internet kafede çalışanı olan 22 yaşındaki mağduru E.A., yakın bir arkadaşının "Çok para kazanırsın" tavsiyesi üzerine çetenin açtığı internet sitesine girdiğini ve o arkadaşının da çete üyesi olduğunu öğrendiğini anlattı.

'Daha ilk an 1000 TL yatırdım'

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre Mağdur E.A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bin lira para yatırarak internet sitelerine üye oldum. Önce kişisel bilgilerimi aldılar. Daha sonra benden özel fotoğraflar yollamamı istediler. Ben de gönderdim. Fotoğraflarımla 'Seni yakınların, ailen ve çevrene rezil edeceğiz. Demek jigolo olmak istiyorsun. Sen kim jigolo olmak kim?' diyerek para talep ettiler ve 'Para yatırmazsan ailene durumu anlatırsın' diyerek şantaj yaptılar. Dolandırdılar; dalga geçtiler, bir de şantaj yaptılar. Dolandırıcılara 'Param yok' dedim. Bankadan bana 20 bin lira kredi çektirdiler."

Veritabanı kurmuşlar

100 bin kişilik özel bir veritabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin; E.A. gibi çok sayıda mağduru şantaj yoluyla ikinci hatta üçüncü defa dolandırdığı da iddia ediliyor. Mağdurların meslek, iletişim ve fiziksel özellikleri gibi bilgileri toplayıp fişlemeler yapan çetenin mağdur profili de çıkarıldı.

İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre çeteye para kaptıran ve dolandırılan mağdurların yaş ortalaması 24...

Operasyonda ele geçirilen ve muhafaza altına alınan sekiz bilgisayarın 1'inden 13 bin kişinin verilerinin çıktığı belirtildi. Çete üyelerinin mağdurları hazırladıkları kataloglarla tuzağa düşürdükleri de belirtilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si cezaevine yerleştirilmiş, diğer şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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