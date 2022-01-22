Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:41
0 Okunma
Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
banner108

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı İstanbul Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasetten de sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve bakanlardan gelen mesajlarda "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretin milli iradeyi hedef aldığı" vurgusu vardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kabaş'ın aynı zamanda milli iradeye hakaret ettiğini söyledi.

Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir.''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ''Cumhurbaşkanlığı'nın onuru milletin onurudur haraketleri şiddetle kınıyorum'' dedi.

Altun, şöyle devam etti:

''Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir.''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" mesajını paylaştı.

Kabaş'a bakanlardan da tepki geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret millet iradesi ve değerlerine alçak bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sedef Kabaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş!
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş!
Artvin'de bir kedi iki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yiyecek istiyor
Artvin'de bir kedi iki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yiyecek istiyor
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim