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Kabine toplandı: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşmenin yol haritasını belirlemek için bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:29
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Kabine toplandı: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağı toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.

Eğitimde hangi adımlar atılacak?

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının da kabine toplantısında görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Düğün sektörü 1 Haziran'ı bekliyor

Hem evlenecekler hem de sektör çalışanları, düğünlerle ilgili alınacak kararı bekliyor.

Düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılması da gündemde... 

Açık havada maske zorunluluğunun gevşetilmesi de toplantının bir başka gündem maddesi olacak.

Normalleşme planını Erdoğan açıklayacak

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:02
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