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Kabloları çalıp, mahalleyi internetsiz bıraktılar

Adana'da bir iletişim firmasına ait 140 metre uzunluğundaki kabloları çalıp, mahalleyi internetsiz bırakan iki şüpheliden biri yakalanıp, tutuklandı.

09 Haziran 2022 Perşembe 10:35
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Kabloları çalıp, mahalleyi internetsiz bıraktılar
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Haziran'da sabah saatlerinde iki kişi, geldikleri sokakta iki elektrik direği arasındaki bir iletişim firmasına ait internet ve telefon kablolarını kesip, toplamaya başladı.

Bu sırada durumu fark eden bir mahalleli, “Ne yapıyorsunuz?” diye bağırınca şüpheliler yaya olarak kaçtı.

Sokaktan geçen motosikletli bir kişi, şüphelilerin peşine düştü. Bu kişi, motosikletini şüphelilerden birinin üzerine sürüp, durdurmaya çalışırken kaldırıma çarpıp düştü.

KABLOLAR BOŞ ARSADA BULUNDU

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kabloyu kesip 150 haneyi internetsiz bırakan şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Esat Y. (37) ile arkadaşı olduğunu tespit etti.

Esat Y., Başak Mahallesi’ndeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçış güzergahında araştırma yapan polis, çalınan 140 metre uzunluğundaki kabloyu da yol kenarındaki boş bir arsada buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esat Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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