Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi

Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü

Antalya'da, zincir market şubesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şüpheliyi 'uçan tekme' ile etkisiz hale getiren Cihangir Parıltı (19), yakalanan şüpheliyi market çalışanlarının darbetmesine üzüldüğünü söyledi. Parıltı'nın hırsıza tekme atıp, etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

27 Kasım 2020 Cuma 17:17
480 Okunma
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde meydana geldi. İş yerinin önünde masada oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Cihangir Parıltı, zincir market çalışanlarının "Hırsız var yakalayın" sözü üzerine ayağa kalktı. Hırsızın kendilerine doğru geldiğini gören Cihangir Parıltı, uçan tekmeyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra hırsızı kolundan tutan Parıltı, kaçmasına izin vermedi. Market çalışanları ve vatandaşlar hırsızı darbetmeye başlayınca Parıltı, bu kez şüpheliyi kalabalığın elinden kurtardı. Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan hırsız ise polise teslim edildi. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gelen sese dönüp baktığı, Cihangir Parıltı'nın kaçan hırsıza tekme attığı görüldü.

'BİR DE DÖVENLERİN ELİNDEN KURTARDIK'

Arkadaşlarıyla iş yeri önünde oturduklarını anlatan Cihangir Parıltı, "Kadınlar 'Yakalayın yakalayın adamı' diye bağırıyordu. Tacizci sandık ilk başta. Biz de direkt koştuk, adamı tekme atarak etkisiz hale getirdim. Her şey bir anda gelişti. Sonra hırsızlık yaptığını öğrendim. Ardından adamı dövmeye başladılar. Çok üzüldüm ve bir de dövenlerin elinden kurtardık. Aldığı ürünlerin parasını vermeyi teklif ettik ama market çalışanları polise teslim etti" dedi. Rasim Torlak ise "Kimsenin kimseyi dövmeye hakkı yok. Ben parasını vermeyi teklif ettim ama kabul etmediler" dedi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı
Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı
Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
Kayseri'de kaçak peynir imalathanesine baskın
Kayseri'de kaçak peynir imalathanesine baskın
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim