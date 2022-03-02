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Kadın kıyafeti giyip eşinin otomobilini kundakladı

Denizli'de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan yüzünü de maskeyle gizleyen F.C., boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

02 Mart 2022 Çarşamba 11:09
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Kadın kıyafeti giyip eşinin otomobilini kundakladı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

POLİS, ERKEK OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı. Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi.

Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.

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