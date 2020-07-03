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Kadından meydan dayağı

İstanbul Üsküdar Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadının erkek arkadaşını yere yatırarak dövmesi cep telefonu tarafından görüntülendi.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:43
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Kadından meydan dayağı

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Üsküdar Sahili'nde meydana geldi.

İddialara göre meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili sokak  ortasında birbirine girdi.

Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak darp etmeye başladı.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı.

Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dayakşiddet
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