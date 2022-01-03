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Kadınlar için planlanan güzellik merkezinin açılışına hiç kadın katılmadı

Batman'da hedef kitlesi kadınlar olan bir güzellik merkezinin açılışında hiç kadın bulunmaması dikkat çekti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 22:06
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Kadınlar için planlanan güzellik merkezinin açılışına hiç kadın katılmadı
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Batman'da bir alışveriş merkezinin ikinci katında hizmete giren güzellik merkezinin açılışı gerçekleşti.

Yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir açılış kurdelesinin kullanıldığı gösterişli törene, kentin birçok iş adamıyla birlikte siyasiler ve sektör temsilcileri de katıldı.

Hedef kitlesi kadınlar olan güzellik merkezinin açılışında tek bir kadın bile olmaması dikkat çekti.

Toplamda 85 estetisyenin çalıştığı, lazer epilasyon, cilt bakımı, leke tedavisi, ben silme, cilt beyazlatma ve zayıflama gibi hizmetlerin verildiği güzellik merkezi şubesinin yapımı 4 milyon lira mal oldu.

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