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Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı

Sosyal medyada yeni ortaya çıkan bir video tartışmalara yol açtı. 'Hoca' olduğu belirtilen bir adamın kadınların nasıl ve hangi koşullarda dövülebileceğini anlatması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları arasında viral olan videoya kullanılan sözler nedeniyle eleştiriler yağdı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:43
323 Okunma
Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı


Başta Ekşi Sözlük olmak üzere birçok sosyal medya platformunda çokça konuşulan video eleştiri oklarının hedefi oldu. Videoda kadınları azarlamak için sırtlarına hafifçe vurulabileceğini ya da kulaklarının çekilebileceğini dile getiren kişi, bu eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştirilebileceğiyle ilgili koşullar da saydı.

'İTAAT' VE 'AİLENİN UYUMU'

"Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama babında" ifadelerini kullanan hoca, 'itaat' ve 'ailenin uyumu'ndan söz ediyor.

"YATAĞINA GELMEZSE..."

"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için" diyen videodaki kişi, sözlerine şu sıralamayla devam etti:

"Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa."

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