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Kadir Şeker yeniden hakim karşısına çıkacak

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

17 Haziran 2022 Cuma 22:08
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Kadir Şeker yeniden hakim karşısına çıkacak
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Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından, Kadir Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.

Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi.

Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

"TÜM ÜMİDİMİZİ 5 TEMMUZ'A BIRAKMIŞ OLDUK"

Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, yaptığı açıklamada, daha önce Yargıtayın bozma ilamının 3. Ağır Ceza Mahkemesine geldiğini söyledi.

Aladağ, "Mahkemenin 3 günlük bir çalışması sonucu bugün yine UYAP’tan takip ettiğimiz kadarıyla bir tensip tutanağı var ancak içeriğini göremiyoruz. Duruşma günü var, 5 Temmuz 2022 saat 14.00 şeklinde." ifadelerini kullandı.

Aladağ, Şeker hakkında tahliye beklentilerine ilişkin de "Bu, hepimizin çok beklediği, ümitle beklediği o sevinci şimdilik yaşayamadık. Diyoruz ki şayet tahliye kararı vermiş olsaydı bundan hepimiz haberdar olurduk ama duruşma günü beklenenden çok daha yakın, kısa bir tarih. Artık tüm ümidimizi, beklentimizi duruşma günü olan 5 Temmuz tarihine bırakmış olduk." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kadir Şeker
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