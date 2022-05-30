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Kafeden kızları kovan personelin işine son verildi

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:47
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Kafeden kızları kovan personelin işine son verildi

Kocaeli'de girişinde "Burada açık giyinmek yasak" yazısı bulunan bir kafeye şortla giren genç kızlar, işletmenin personeli tarafından ailelerin rahatsız olduğu öne sürülerek dışarı çıkartıldı. Kafe önündeki tabelayı sosyal medyada paylaşan genç kız, "Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi" dedi. Olayın gündem olmasının ardından kafeden yapılan açıklamada "Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir" denildi.

Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede ismi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, 'Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu' söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

TABELANIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Genç kız kafe önünde 'Burada açık giyinmek yasak' yazılı tabelanın fotoğrafını "Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı 'kapalı' arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.

PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, "Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

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