SON DAKİKA HABERİ: TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklamasında bulundu.
"Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak"
SON DAKİKA HABERİ: TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklamasında bulundu.
28 Şubat 2020 Cuma 00:25
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