Kuzey Irak'taki referandumla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, Barzani yönetimine bir referandumdan vazgeçme çağrısında bulundu.

Kalın, "Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir" dedi.

Dün yapılan MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarını hatırlayan Kalın, "Hatırlatmakta fayda var, Türkiye her zaman Kürtlerin yanında oldu" ifadesini kullandı.