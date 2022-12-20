Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı!

Uzun yıllar ekranlarda izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Müge Anlı'nın canlı yayında yüzüne kullandığı filtre, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi.

Anlı'ya ''Programda herkesin gözeneklerine kadar görünüyor, bir tek Müge Anlı bebek gibi görünüyor'' yorumu yapılırken, bazıları ise ''Kadın kendini filtre ile baştan yaratanlara sesleniyor'' ve ''Uykusuzluktan göz altları belirginleşmiştir, kapatmasından doğal ne var'' sözleriyle ünlü sunucuyu savundu.