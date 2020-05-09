Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti

Adı sık sık sosyal medyada tartışma yaratan Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 22:31
1332 Okunma
Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, istifa ettiğini duyurdu.

Aydın, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" diyerek istifa gerekçesini açıkladı.

uket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ss 2020-05-09 22:52:37

Yaw Turkiyede kanal d kanalinda ne bileyim kim istifa etmis bize ne? Habermi simdi bu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gerçek 2020-05-09 22:52:01

satılmışlardan biri....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Daş 2020-05-10 01:02:18

Bu ve bunun gibileri daha neler değişecek göreceğiz ülkenin pisliklerinden temizlenme vakti çoktan geldi atatürkçü özüne dönmek zorundadır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İtalyan basını: Kenya'da kaçırılan İtalyan gönüllünün kurtarılmasında Türkiye rol oynadı
İtalyan basını: Kenya'da kaçırılan İtalyan gönüllünün kurtarılmasında Türkiye rol oynadı
Düğünlere koronavirüs tedbiri: Halaylar sosyal mesafe çubuğuyla çekilecek
Düğünlere koronavirüs tedbiri: Halaylar sosyal mesafe çubuğuyla çekilecek
Alçak planları tutmadı!
Alçak planları tutmadı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim