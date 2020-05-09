Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, istifa ettiğini duyurdu.
Aydın, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" diyerek istifa gerekçesini açıkladı.
uket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.
Yaw Turkiyede kanal d kanalinda ne bileyim kim istifa etmis bize ne? Habermi simdi bu?
satılmışlardan biri....
Bu ve bunun gibileri daha neler değişecek göreceğiz ülkenin pisliklerinden temizlenme vakti çoktan geldi atatürkçü özüne dönmek zorundadır.