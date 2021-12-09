Kanlar içindeki yaralı ata yük çektirdi!

Edirne'nin Keşan ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine doğru giden yük arabasına bağlı yaralı at, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Yaralı halde yük arabasını çekmekte zorlanan atı gören vatandaşlar, sahibine tepki gösterdi.

''BU KADAR VİCDANSIZ OLMAYIN''

Yolda durarak "Bu nedir? Bu kadar vicdansız olmayın" diyerek atın sahibine seslenen vatandaşlara atın sahibi, hayvanın daha önceden yaralandığını söyleyerek uzaklaştı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.