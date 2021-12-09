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Kanlar içindeki yaralı ata yük çektirdi!

Edirne'de yaralı bir at, bağlı olduğu yük arabasını yokuş yukarı çekmekte zorlandı. Hayvanın durumunu gören vatandaşlar tepki gösterirken, atın sahibi aldırış etmeden yoluna devam etti.

09 Aralık 2021 Perşembe 15:40
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Kanlar içindeki yaralı ata yük çektirdi!
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Edirne'nin Keşan ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine doğru giden yük arabasına bağlı yaralı at, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Yaralı halde yük arabasını çekmekte zorlanan atı gören vatandaşlar, sahibine tepki gösterdi.

''BU KADAR VİCDANSIZ OLMAYIN''

Yolda durarak "Bu nedir? Bu kadar vicdansız olmayın" diyerek atın sahibine seslenen vatandaşlara atın sahibi, hayvanın daha önceden yaralandığını söyleyerek uzaklaştı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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