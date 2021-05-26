Kanlı Ay'ın fotoğrafları görenleri büyüledi

Mayıs ayında ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay`ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" akşam saatlerinde Türkiye'de de görülmeye başladı. Şehirlerimizden peş peşe gelen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.

Parlak ve ışıltılı Kanlı Süper Dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumunda olması nedeniyle gökyüzünde her zamankinden daha büyük görünüyor ve dünyanın gölgesi ile örtüldüğünde parlak bir kırmızı tonuna dönüşüyor.

Bu yılın tek tam ay tutulması olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Kuzey Amerika`nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru`nun batısı, Şili ve Arjantin`in güneyi ile Avustralya`nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu`nun doğusundaki adalarda da izlenebildi. Kanlı Ay Tutulması en son 2019 yılının ocak ayında görülmüştü.