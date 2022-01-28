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Kanser tedavisi gören aile hekimi, corona virüse yenildi

Bursa'da kanser tedavisi de gördüğü öğrenilen 50 yaşındaki aile hekimi Zehra Öztürk, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

28 Ocak 2022 Cuma 13:14
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Kanser tedavisi gören aile hekimi, corona virüse yenildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Zehra Öztürk'ün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Aynı zamanda meme kanseri tedavisi de gören Öztürk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süredir hastanede corona virüs tedavisi süren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

TTB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Tabipleri Birliğince (TTB) Zehra Öztürk için yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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