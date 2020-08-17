Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3...
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını sapladı
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını...
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Flaş Haber
KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!
Kapat

'Kanuni' Doğu Akdeniz'de sondaja çıkacak

Türkiye'nin sondaj çalışmalarının yoğunlaştığı Akdeniz'e, Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de çıkacak. Kanuni'nin Mersin'deki NATO Limanı'nda bakım süreci başladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:38
758 Okunma
'Kanuni' Doğu Akdeniz'de sondaja çıkacak

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Sondaj çalışmalarına yoğunluk veren Türkiye, Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak, Kanuni isimli bir gemi de satın aldı.

KANUNİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Sondaj gemisi Kanuni'nin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisinde yer alan NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

TATİLCİLER DUYGULANDI

Kanuni’yi gören tatilciler gurur duyduklarını belirtirken, Türkiye’nin haklarının da sonuna kadar aranması gerektiğinin altını çizdiler.

Kanuni’yi görerek duygulanan tatilciler, Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade ettiler.

YAPIMI 2012'DE TAMAMLANMIŞTI

2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

2015'E KADAR BREZİLYA'DA KULLANILDI

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

DÖNMEZ:, DENETİMLER SONRASI SÜRECİ DUYURMUŞTU

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini belirtmiş, Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını aktarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KanuniDoğu AkdenizSondaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: Fransa macera aramasın
Fuat Oktay: Fransa macera aramasın
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 17 Ağustos 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 17 Ağustos 2020
Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'deki tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştı
Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'deki tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim