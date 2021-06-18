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Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.

18 Haziran 2021 Cuma 09:07
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Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip

Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor.

Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi.

Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti.

Kapadokya’da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, kendisini ve birçok insanı rahatsız ettiğini söyledi. 

Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesinin bulunduğuna dikkat çeken Artukoğlu, Göreme açık hava müzesinin dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olduğunu, Kapadokya’nın dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. 

Ayla Artukoğlu, bölgenin korunmasının sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile mümkün olabileceğini belirtti. 

Artukoğlu "Bu yazılar çok çirkin. İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermeleri gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum” dedi. 

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