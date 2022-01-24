Kar etkiledi: Pegasus'un Ercan seferi iptal!

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar, kar yağışı ve olumsuz hava koşullardan etkilendi.
Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.
Sabiha Gökçen'den sefer yapan Pegasus Havayolları da bazı seferlerinde iptale gitti.
Pegasus'un iptal ettiği uçuşlar arasında Ercan seferi de bulunuyor.