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Kar etkiledi: Pegasus'un Ercan seferi iptal!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımını olumsuz etkilendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. Pegaus Havayolları da iptale gitti. İptal edilen seferler arasında Ercan uçuşu da bulunuyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:32
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Kar etkiledi: Pegasus'un Ercan seferi iptal!
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İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar, kar yağışı ve olumsuz hava koşullardan etkilendi.

Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.

Sabiha Gökçen'den sefer yapan Pegasus Havayolları da bazı seferlerinde iptale gitti.

Pegasus'un iptal ettiği uçuşlar arasında Ercan seferi de bulunuyor.

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