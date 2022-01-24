Kar etkiledi: Pegasus'un Ercan seferi iptal!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımını olumsuz etkilendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. Pegaus Havayolları da iptale gitti. İptal edilen seferler arasında Ercan uçuşu da bulunuyor.