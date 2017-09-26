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Karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebilir

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle dün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı...

26 Eylül 2017 Salı 09:54
Karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebilir

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle dün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebileceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 10:00
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