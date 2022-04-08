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Karadeniz'de 3 gemiyle sondaj

Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri Türkiye'nin önemini artırıyor

08 Nisan 2022 Cuma 20:23
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Karadeniz'de 3 gemiyle sondaj

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır." sözünde olduğu gibi Türkiye Karadeniz'de eriştiği doğalgaz rezervini kendi kaynakları ile çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yavuz , Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Karadeniz'de

Toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfinin yapıldığı Karadeniz'de, dev sondaj gemileri Yavuz, Fatih ve Kununi'nin, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışılacağı daha önce açıklanmıştı.

Bugün Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz’de bulunan Sakarya gaz sahasına doğru yola çıkıyor. Türkiye tarihinin en büyük keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1’de sondaj çalışmasına devam ederken, Kanuni Sondaj Gemisi ise 7 Nisan’da hareket ettiği Türkali-5’te alt tamamlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de bulunan Sakarya gaz sahasındaki yeni görevine uğurlanması ve Fatih ile Kanuni gemilerinin de sahada olması ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) Müdürü Dr. Filiz Katman'dan görüş aldık.

Karadeniz'de yeni bir aşamaya gelindi

Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin geldiği aşamayı ve beklentileri dile getiren Katman, geçtiğimiz senelerde Sakarya gaz sahasında önemli bir keşif yapıldığını, bir yandan da Filyos da belirli bir aşamaya gelindiğini belirterek, yeni gelişmeleri de "önemli bir aşamamanın yeni bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Gelişmeler sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da ilgilendiriyor

Bu gelişmelerin sadece Türkiye açısından değil Avrupa açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Katman, "Avrupa'nın şu anda içinden geçilen enerji şoku, piyasadaki arz-talep dengesizliği ile çok ciddi sıkıntı var." diyerek, Türkiye'nin burada önemli bir rol oynamasının beklendiğini aktardı.

Sondaj faaliyetlerimiz piyasalara nasıl yansıyacağı ile ilgili görüşlerini aktaran Katman, "Türkiye'nin özellikle enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından rolü giderek arttı. Gaz sahasındaki faaliyetlerin ve dışarıdan desteklerin artmasını bekleyerek planların daha hızlı gerçekleşeceğini görebiliriz." dedi.

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