Karadeniz'de fırtına

Zonguldak'da hızı saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı, çok sayıda tekne alabora olurken, sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Zonguldak'ın sahil kesiminin tamamında etkili olan fırtına dolayısıyla oluşan yüksek dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Yüksekliği 10 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Bu arada fırtına ve dalgalardan dolayı limanda yerinden sökülen taşlar mendireği aşarak gezi yoluna yayıldı.

Fırtına nedeniyle oluşan dalgalardan bir büfe zarar görürken, kent merkezinde bulunan çekeklerdeki sandallar alabora oldu.

Balıkçı Selahattin Emen AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son 15 yıl önce böyle bir olayla karşılaştıklarını ve balıkçılar olarak mağdur olduklarını belirterek, "Sandallarımız ve çekeklerimiz zarar gördü. Kaldırım taşları söküldü. Bir çok tekne sürüklenerek kıyıya vurup parçalandı. Böyle olacağını tahmin ettiğimizden dolayı önlemlerimizi almıştık. Bu bir doğal afettir yapacak bir şey yok." dedi.

Kozlu Beldesi sahilinde yer alan Atsushi Miyazaki parkına zarar veren dalgalar sahildeki bir kafeyi de kullanılmaz hale getirdi.

Kozlu limanında ise çok sayıda tekne alabora olurken, sahil güzergahındaki bazı iş yerleri de zarar gördü. Kozlu Belediyesi ekipleri fırtınadan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Sahil yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye ulaştığını, dalga yüksekliğinin kıyıda 10 metre, açıklarda ise daha yüksek olduğunu kaydetti.

Bartın'da fırtına

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dalgalar nedeniyle küçük liman mevkisinde elektrik direkleri yıkıldı, park alanı dalgaların getirdiği molozlarla doldu.

Dün gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar, 6-7 metrelik dalgalar oluşturdu.

Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.

Balıkçıların fırtına nedeniyle teknelerinin alabora olmaması için önlem almaya çalıştığı görüldü.

Küçük liman mevkisinde oluşan dev dalgalar, minibüs duraklarının bulunduğu park alanına ulaştı.

Fırtınanın oluşturduğu dalgalar nedeniyle alandaki elektrik direkleri yıkıldı, park alanı dalgaların getirdiği molozlarla doldu.

Alanı kaplayan parke taşlarının da söküldüğü bölgede belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.