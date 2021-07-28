Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Flaş Haber
Asgari Ücret belirlenemedi!
Kapat

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz bugün ilk kez yakılacak

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih'in karadeniz'de bulduğu doğalgaz bugün laboratuvardan sonra ilk kez yakılacak.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:40
181 Okunma
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz bugün ilk kez yakılacak

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de bulunan rezervde ilk ateşi bugün yakacak.

NTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz keşfine ilişkin gaz yakma töreni bugün gerçekleşecek.

2020 yılının ağustos ayında Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Sonrasında 2020 yılının ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası içindeki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz'de kısa sürede toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleşmişti.

Derin deniz sondajı sonucunda ortaya çıkan toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz Filyos Limanı'ndan karaya çıkacak ve ulusal doğalgaz hattına bağlantısı gerçekleşecek. 2023 yılında sisteme dahil edilmesi için son hızla çalışmalar devam ederken doğalgazın ülkeye cari açık konusunda da yeni doğalgaz kontratlarının ucuza yapılması açısından da yarar sağlayacak.

Günlük 10 milyon metreküp üretilecek

Keşfi gerçekleştirilen doğalgazlardan günde 10 milyon metreküp karaya pompalanacak. 2027-2028 yılında yıllık olarak 15 milyar metreküp doğalgaz üretilmesi bekleniyor. Söz konusu bu üretim doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak seviyede. Bu sayede doğalgaz faturasının 6 milyar dolar azalması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Maskesiz kadınlar matinesine büyük tepki...
Maskesiz kadınlar matinesine büyük tepki...
Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim